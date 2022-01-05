花蓮縣政府教育處爭取1665萬元專款補助，汰換鳳林國中、光華國小、月眉國小、新社國小及立山國小等5校已屆法定使用年限的交通車，確保偏鄉學生上下學安全。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣境南北狹長，部分偏遠地區學生就學不易，由學校提供交通車接送，減輕家長負擔，不過有些交通車隨使用時間增長，逐漸老舊，花蓮縣政府教育處爭取1665萬元專款補助，汰換5輛已屆法定使用年限的交通車，確保偏鄉學生上下學安全。

教育處教育設施科科長盧谷砳樂指出，花蓮縣內有36間偏鄉國中小學校，因交通不便，設有交通車，包含20人座的中巴，及40人座的大巴，提供學生上下學接送、戶外教學及課外活動使用。各校交通車由教育部補助經費購買，司機薪資、油料及保養費等則由教育處編列預算，學生搭乘交通車不需額外支付交通費。

盧谷砳樂表示，因交通車輛有法定使用年限，國小為10年、國中為15年，加上設備老舊不好使用或影響行車安全及乘坐舒適度，因此教育處每年都會進行汰換，此次經向教育部爭取，連同縣府配合款，共獲專款補助1655萬元，添購5輛交通車，於今年陸續汰換。

這次汰換交通車的學校包括鳳林國中、光華國小、月眉國小、新社國小及立山國小等5校，共5輛交通車，盧谷砳樂指出，新的車輛將加裝行車紀錄器、倒車雷達及車用螢幕等相關配備，藉設備升級，確保行車安全，3月會陸續到貨。

此外，若汰換的交通車車況尚屬良好，縣府將調查媒合各局處、機關及鄉鎮市公所是否有使用需求，移撥繼續使用，發揮資源最大效益，協助需要幫助的人。