大學學測將在1月21日至23日登場，今日上午台北市高中學生家長會聯合會循援例在台北孔廟，為高三應試的學生舉辦祈福儀式，包括台北市副市長蔡炳坤、立委林奕華、台北市高中學生家長會聯合會總會長張文川及各校校長依循古禮，在鐘鼓禮生奏樂「鐘鼓齊鳴」後，與會貴賓入大成殿上香向孔子祈福上香，並且恭讀祝文向孔子稟告將舉行學測，庇佑考生平常心應試、全力以赴。

張文川表示，今年活動報名相當踴躍，即將登場的學測是108課綱的首批畢業生，考生和家長都相當謹慎，去年提供200個名額，今年特別增加到250位、仍幾乎秒殺。

張文川指出，最近疫情升溫，恐為考生和家長增加壓力，希望考生在參加北市孔廟舉辦的學測包高中祈福儀典文化祭活動後，都能獲得滿滿的智慧福分，在應考時考取滿意的成績，並且考上心目中理想的大學和科系。

張文川說，主辦單位特別準備智慧金牛與智慧筆，循以古貫今拔智慧毛古禮，取其增添智慧、拔得頭籌的寓意，考生們觀禮後穿智慧門、拔智慧毛，希望添好運、長智慧、金榜題名。