受新冠肺炎疫情影響，全國大專院校校長會議已停開兩年，今日上午在雲林重新舉辦，總統蔡英文親臨致詞。蔡英文表示，未來將推動「產學共創」學院模式、促進技職教育發展，以及「2030雙語國家政策」等高等教育的重要政策。

蔡英文感謝各大專校院的校長們在疫情期間，配合政府各項政策措施，不只是在校園落實防疫工作，也彈性調整授課方式，以及行政作業流程等。應變和轉換的過程相當辛苦，期盼校長們全力保障同學們的學習權益，面對新一波疫情的挑戰，也要拜託大家跟政府一起努力，繼續守住校園疫情防線。

蔡英文指出，現在處於快速進步、高度變動的時代，也面臨少子女化的嚴峻挑戰。在孩子人數減少的趨勢下，未來無論在大學端或技職端，都要整合產學各界的能量，跨領域合作，共同培養專業人才。

對於教育政策目標，蔡英文表示，這幾年來，政府也推動多項政策。第一，鼓勵學校發展個別特色。教育部透過「高教深耕計畫」，持續協助學校找到辦學優勢和特色，藉由改變教學現場，讓學生更多元、跨領域學習，不僅獲得實務經驗，也進一步和未來的職場銜接。藉此，大學也實踐了社會責任。舉例來說，有學校跟社區合作，讓餐飲系學生參與長輩的共餐活動，為長輩打造健康飲食，這就是很好的特色教學。

第二，建立「產學共創」學院模式。去年，《產學創新條例》完成修法，讓學界與業界更加緊密合作，共同培育人才。去年四所半導體學院的成立，就是最好的例子，這幾天又傳來核准第五所半導體學院的好消息。期盼「產學共創」的模式未來能夠複製在「循環經濟」、「人工智慧」、「智慧製造」，以及「金融」等其他領域。

第三，促進技職教育發展是政府很重要的政策，要讓台灣以技術力走向世界。政府全力推動「六大核心戰略產業」的發展，也預計投入24億元的經費，設置20座「區產基地」，專攻培育產業所需的人才。

第四，是積極推動「2030雙語國家政策」。現在很多學校配合政府政策開設雙語課程，也擴大招收境外生，創造多元的學習環境。她認為，英語能力是學生就業、走向世界重要競爭力的來源，要請各大專院校校長們共同推動雙語學習，為學生開創更廣闊的生涯發展。