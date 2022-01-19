111學年大學術科考試下周登場，音樂、美術、體育組分別於1月25日至28日、1月27日至28日以及2月7日至9日間舉行考試。由於國內疫情再起，大學術科考試委員會今天表示，確診或居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，不能私自應試，將擇日安排他們補考。

由台師大負責的大學術科考試委員會聯合會今天表示，這次考試將加強各考區消毒與通風、管制進出動線，進入考區者須配合量測體溫並配戴口罩，各組考試皆不開放親友陪考，請考生務必遵守各項防疫規範，落實自我健康管理。

大學術科考試委員會將透過大考中心建立與衛生福利部疾病管制署相關單位，勾稽居家隔離及檢疫等考生資料機制，於考前掌握配合居家隔離及檢疫等考生名單。

考生若接獲政府相關單位通知為確診或居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，應立即與各組聯絡（體育組03-3283201轉5001、美術04-22183482、音樂組02-77493004），考生切勿私自參加考試，各試務單位將另協助安排補考相關事宜。倘有考生私自參加考試之情形發生，經查證屬實後，將依傳染病防治規定處置，並取消考試資格。

大學術科考試委員會提醒考生，考試當天務必記得攜帶准考證；進入考分區時務必配戴口罩並配合量測體溫，若有發燒、咳嗽或流鼻水等身體不適症狀時，請立即向監試人員反映。也請考生盡量提早出門，以避開入場時的人群聚集。