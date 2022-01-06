2022年春節屆近，苗栗縣警局實施加強重要節日安全維護工作，將從元月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，警方為維護治安、整頓交通，於6日上午在警察局召開加強重要節日安全維護工作協調會，由苗栗縣副縣長鄧桂菊主持，預計投入警察、義警、義交、民防、守望相助隊、志工及協勤民力等1萬餘人次，來維護春節期間安全工作。

今年春節連續假期間將從元月29日至2月6日，苗栗縣內各旅遊景點必將湧現大量人潮、車潮，交通流量陡增，亟需加強交通疏導，警察局除依轄內狀況規劃交通疏導管制勤務外，並協請國道及鐵路警察局加強各道路及車站周邊的交通疏導，另請各鄉、鎮、市公所協助預防犯罪、交通安全宣導，共同提供民眾順暢與安全的交通。

副縣長鄧桂菊表示，縣府全力營造「安居、樂業」的幸福家園，警察局將所有侵入性住宅竊盜案列為重點管制項目，並為了杜絕酒後駕車情事，確保人民生命與財產安全，進行高強度的酒駕執法，有效嚇阻酒駕行為。

鄧桂菊期望縣警局在春節期間，帶給苗栗縣安全、優質、幸福的生活，並感謝與會相關單位及犧牲假期、默默付出的協勤民力團體，苗栗縣政府特別編列民力補助經費及意外保險費給勞苦功高的協勤民力團體，作為購置應勤裝備等經費運用，肯定各協勤民力為苗栗縣付出，「警力有限，民力無窮」，期盼大家共同努力創造幸福山城。