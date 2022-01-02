元旦收假國3南向73.3公里處龍潭路段，發生15車連環撞車禍，雙向回堵。（高公局提供）

2日中午國3高原段，曳引車自撞橫跨分隔島，波及14車造成雙向大回堵。（國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

元旦連假收假日，國道3號南向73.3公里處高原路段，上午11時45分許，一輛由29歲余姓男子駕駛的曳引車行駛在南下車道，疑似因為變換車道操作不當，在緊急剎車時車頭鎖死自撞內側分隔島，整輛車就跨越在分隔島上，14輛自小客車受到波及以及車體受損，並造成北向大回堵，所幸整無人受傷，整起事故於13時01分排除。

因為是連假最後一天，當時已有不少出遊及返鄉車流，國道警方表示，詳細肇事原因由龍潭分隊調查當中，回堵車流也逐漸紓解當中。