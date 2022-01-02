元旦收假國3高原段曳引車自撞橫跨分隔島 波及14車雙向回堵 13:022022/01/02 中時新聞網 張達智 、中時、 簡立欣 、 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3高原段曳引車自撞橫跨分隔島波及14輛小客車，無人受傷。（國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元旦收假國3南向73.3公里處龍潭路段，發生15車連環撞車禍，雙向回堵。（高公局提供） 2日中午國3高原段，曳引車自撞橫跨分隔島，波及14車造成雙向大回堵。（國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真） 元旦連假收假日，國道3號南向73.3公里處高原路段，上午11時45分許，一輛由29歲余姓男子駕駛的曳引車行駛在南下車道，疑似因為變換車道操作不當，在緊急剎車時車頭鎖死自撞內側分隔島，整輛車就跨越在分隔島上，14輛自小客車受到波及以及車體受損，並造成北向大回堵，所幸整無人受傷，整起事故於13時01分排除。 因為是連假最後一天，當時已有不少出遊及返鄉車流，國道警方表示，詳細肇事原因由龍潭分隊調查當中，回堵車流也逐漸紓解當中。 元旦連假國5恐塞爆 這天最慘！預估堵車15小時 國道3南向九如交流道2車追撞 貨車駕駛噴車外身亡 #國3 #龍潭 #回堵 #大貨車 #南向 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凌晨國一南下嘉義段大貨車追撞車禍 遭撞駕駛命危 10:132021/12/31 社會 消防、救護車化身羅伊及安寶 龍潭消防分隊成迷你耶誕城 12:282021/12/24 社會 連假首日 台東4車連環撞2人輕傷 車流一度回堵2公里 13:242021/12/31 社會 新北台64線轎車路中冒烈火 車身現恐怖焦黑一度釀回堵 15:262021/12/30 社會 大吊車拋錨路中央 淡水中正東路嚴重回堵 20:242021/12/23 社會 國5北上車潮開始湧現 雪隧南口回堵超過6公里 10:522022/01/02 生活 桃園龍潭風景遊樂區多 元旦連假警加強交通疏導 12:412021/12/29 社會 收假今湧北返車潮 國5從早塞到晚 04:102022/01/02 生活新聞 元旦連假開始了！下午4點起國道這7處狂塞 18:252021/12/30 生活 連假首日 中山高民雄段發生重大車禍 1人無生命跡象 03:572021/12/31 社會 元旦連假第一天蘇花改車多 預估下午2點過後才會紓緩 10:002021/12/31 生活 社會熱門新聞 高雄人妻爽吃ㄈㄈ尺 嬌喊「下體被弄好痛」 全被兒看光 - 社會 元旦收假國3高原段曳引車自撞橫跨分隔島 波及14車雙向回堵 - 社會 台中夜店「多人混戰」影片曝光！ 8男暴氣開打 通通被送辦 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 桃園股長回家了！獨攀中央尖遺體卡斷崖 4度吊掛終成功 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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