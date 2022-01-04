42歲黃姓男子於4日上午11時許駕駛營業大貨車行經高雄市岡山區聖森路，他向一家停在路邊的便當攤車買便當，不僅沒有買到便當，還撞死賣便當的男子59歲。警方調查，張男是幫姊姊賣便當，卻遭遇此橫禍，導致姊弟天人永隔。

岡山警分局壽天所4日接獲報案，指岡山區聖森路上發生車禍，警方到場處理，發現張姓男子已經明顯死亡。警方對黃男做酒測，酒測值為零。

黃男到案時說，當時他叫喊了兩、三聲，但都沒有得到便當攤車的人回應，所以打算離開。但車子才起步，黃男就感覺車輪有壓到東西，下車一看，發現撞到人，趕緊報警。黃男對此相當後悔，自責應該多注意車前狀況。

警方調查，死者張姓男子是單身，平日是他的姊姊以攤車載運便當賣給過路的民眾，因為姊姊4日臨時有事，所以張男幫忙賣一天的便當。姊姊在接獲警方通知後到派出所協助調查，相當傷心，對此無法接受。警方詢後，依過失致死罪嫌將貨車司機黃男移送橋頭地檢署偵辦。