王姓父親駕駛廂型車，今天清晨撞上大貨車，王父送醫不治，女兒重傷。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市仁德區文賢路二段今天清晨5點多發生一起廂型車攔腰撞上剛載貨出門的大貨車，廂型車內的49歲王姓駕駛當時車上載著22歲女兒，王男撞車後，爬出車外脫困，女兒經消防人員以破壞器材救出，但2人當時都傷重、意識昏迷，王父傷重不治，女兒仍在加護病房，2車駕駛均無酒駕，車禍原因仍待釐清。

這起一死一傷車禍發生在今天清晨5點40分，當時，由莊姓男子駕駛的大貨車當時從保安往中洲方向行駛，剛從工廠載貨出發，由西向東行駛往左轉，廂型車駕駛則沿文賢路由北向南，經事故地點時，攔腰撞上橫越馬路的大貨車。

由於撞擊力道很大，整輛廂型車的車體嚴重變形，消防隊趕到時，王男雖已爬出車外，但意識昏迷，女兒則仍受困車內，隨後被順利脫困救出，雙雙被送往醫院，但王姓父親送醫搶救宣告不治，女兒重傷，目前住在加護病房中。

歸仁警分局副分局長徐百瑄指出，整起車禍事故尚待後續勘查結果，釐清肇事原因，呼籲夜間行車時，因視線昏暗，提醒民眾務必小心駕駛並放慢速度，以策安全。