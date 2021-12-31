今天凌晨國道1號南下嘉義段發生一起重大車禍，一部大貨車疑似未注意車前狀況追撞另一部大貨車，遭追撞的大貨車衝向北向車道波及另兩部車，翻覆的大貨車駕駛則受困車內，消防人員將其救出後急救並送往大林慈濟醫院急救，目前生命徵象不穩定，仍在加護病房治療中。

嘉縣消防局今天凌晨1點左右接獲民眾報案，指國道1號北上259.4K附近有砂石車與大貨車發生車禍，立即派遣嘉太、大林、民雄、三和及雙福分隊前往處理，抵達現場後回報北上車道20噸大貨車有1名男性患者年約62歲，現場評估無呼吸心跳，由嘉太分隊救護車送慈濟醫院救治，南下邊坡砂石車則有2名男性患者分別年約34及37歲輕傷送嘉義基督教醫院急救；另有自小客車在南下車道撞擊車禍障礙物，無人受傷。

國道警察指出，37歲戴男駕駛的大貨車今天凌晨1點4分行經國道1號南向259.4公里處時，疑似未注意車前狀態追撞前方一部載運紅土的大貨車，撞擊後戴男駕駛的大貨車衝出外側護欄側翻於邊坡，遭撞的大貨車則衝向北向）道翻覆，62歲尤姓駕駛受困車內，消防人員趕抵現場後以破壞器材將其救出並急救、送往醫院，另，翻覆邊坡大貨車車上2人也輕傷送醫。

國道警察表示，北向有二部小客車因閃避不及撞擊事故現場散落物而肇事，但兩名駕駛皆未受傷，事故現場南、北向管制已於上午5點18分排除，恢復全線通車，惟北向車道因中央紐澤西護欄變形（尚待修復），占用部分內側車道，故封閉該處內側車道。