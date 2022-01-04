彰化縣消防局結合醫療院所推動CPR＋AED萬人認證，地方人稱大善人的伸港伸仁紡織董事長白璨榮得知後，主動聯繫縣府慨捐價值500萬元的初階、進階急救訓練專用模型，成為全國最大宗的急救模型捐贈，盼能大大提高急救認證推動成效。4日上午彰化縣長王惠美在縣府中庭代表受贈，也公開呼籲縣民鄉親踴躍揪伴響應，加入救命行列。

根據內政部消防署統計，全台每年約有2萬人發生到院前心肺功能停止（OHCA）的緊急事故，彰化縣內有高達7成狀況是發生在家裡，若能把握關鍵4至6分鐘的黃金救援時機，施以AED加CPR搶救，將能大大提高存活率。

去年10月間，1名18歲年輕女子與家人至線西鄉餅乾觀光工廠遊玩時，突然休克昏倒，所幸張姓女員工機警，立即通報119，並利用廠內設置的AED自動心臟去顫器電擊，救護車隨即抵達，救護人員馬上接手實施CPR心肺復甦術，順利將妙齡女從鬼門關前搶救回來。

王惠美說，消防局從去年起就積極推動「AED十CPR」認證訓練，共計舉辦500場次宣導、參與7萬3000人次，認證訓練也有17場次、共694人完成認證，今年預定目標要達到1萬人。

王惠美指出，白董偕家人17年來持續行善，去年捐贈2萬多雙防疫鞋套，去年底也剛捐助價值80萬元的消防搶救器材，成為消防人員最有力的後盾；這次捐贈急救模型，事前不厭其煩跟消防局同仁討論才定案，共捐贈9種、420具不同功能的訓練模型，包含全身式可插管電擊CPR模型5具、全身式可插管不可電擊CPR模型4具、嬰兒CPR模型8具、小兒CPR模型8具、QCPR模型43具、哈姆立克模型13具、簡易半身CPR模型295具、AED訓練機專業型5組以及AED訓練機簡易型39組，總金額高達500萬元，由於訓練實習時需跪地實作，他發現後更搭配模型專程訂做軟墊，重視細節的愛心與用心，實在令人感佩。

消防局長施順仁說，今年起除了彰縣消防局既有認證訓練場次外，每周六上午9時至11時，在彰化東區、員林西區、福興及埤頭等4個消防分隊，將以定時定點方式辦理認證訓練，全程參加90分鐘課程，並通過測驗者，消防局將頒發證書1份，歡迎社會各界人士、學生族群踴躍加入挽救生命的行列。