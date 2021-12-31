元旦連續假期第1日，高公局表示截至上午12點，國道全線交通量47.5百萬車公里，預估今日交通量111百萬車公里，「仍在預期範圍內。」上午國道壅塞路段包括：國1南向湖口至新竹、埔鹽系統至員林；國3南向鶯歌系統至龍潭、和美至彰化系統、快官-霧峰、田寮-燕巢系統等6處。

今日凌晨1點20分國1南向259.4公里處，有2輛大貨車追撞及4輛小客車煞車不及撞擊散落物，造成北向全線暫時封閉及占用南向中、內線車道，上午9點53分排除，造成後方車流回堵3公里；9點52分於國3南向378.8公里處有4輛小客車追撞事故，占用內線車道，10點35分排除，造成後方車流回堵3公里；10點51分國1南向335公里處有3輛小客車追撞，占用內線車道，11點12分排除，造成後方車流回堵7公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、北向圓山-大華系統；國5南向南港系統-頭城等路段。