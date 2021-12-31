中區南向(高公局提供)

南區南向(高公局提供)

今（31）日是元旦連續假期第1日，高公局表示0-5點國道平均交通量7.7百萬車公里，是年平均平日3.5百萬車公里的2.2倍；預估今日交通量111百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量19.3百萬車公里。今日相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

預判今日上午以下路段將壅塞：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向儘量下午出發。

高公局表示，昨日全日交通量109.9百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的1.2倍；國5交通量3.2百萬車公里，是年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍。昨日下午西部國道車多路段是國1南向大華系統至汐止、汐止端至圓山、桃園至中壢，北向桃園至五股；國3南向新店至土城，北向名間至南投；國5車多路段是南向石碇至坪林。至夜間8點後陸續紓解。

高公局呼籲避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途儘量利用省縣道，不要上國道。