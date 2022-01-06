據信用中國網站消息，柒-拾壹(北京)有限公司因違反《地圖管理條例》，在公司官網（www.7-11bj.com）上展示不完整地圖、標注含國家有關規定在地圖上不得表示的內容，被北京市規劃和自然資源委員會東城分局罰款15萬元人民幣。

中新經緯報導，具體來看，柒-拾壹(北京)有限公司網站上展示不完整地圖存在：漏繪南海諸島島點；漏繪釣魚島、赤尾嶼；阿克賽欽地區國界線表示錯誤；藏南地區國界線表示錯誤；錯將台灣省按獨立國家表示的行為。

此外，柒-拾壹(北京)有限公司入口處展示不完整地圖存在：漏繪釣魚島、赤尾嶼；南海諸島島點表示有誤；藏南地區國界線表示錯誤；阿克賽欽地區國界線表示錯誤。

北京市規劃和自然資源委員會東城分局表示，根據《地圖管理條例》相關規定，對柒-拾壹(北京)有限公司合計罰款15萬元人民幣，給予其警告並責令改正。

天眼查APP顯示，柒-拾壹(北京)有限公司法定代表人為岩本英夫，註冊資本是4400萬美元。