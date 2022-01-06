2019年間上市公司國產建材實業(2504)，公告子公司獲益的重大訊息時，出現多名董事等內部人士，因提前知道這項利多消息進行內線交易，台北地檢署6日指揮調查員執行搜索24處，訊問相關涉嫌人。

國產建材創立於1954年，現有28座預拌混凝土廠，為台灣預拌混凝土的龍頭企業，除了預拌混凝土、水泥、營造建設及建材外，事業觸角延伸至保全、通訊、傳播、科技等多重領域。