國產建材爆發內線交易案 檢調24處搜索訊問 15:172022/01/06 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國產建材爆發內線交易案，台北地檢署搜索偵辦。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2019年間上市公司國產建材實業(2504)，公告子公司獲益的重大訊息時，出現多名董事等內部人士，因提前知道這項利多消息進行內線交易，台北地檢署6日指揮調查員執行搜索24處，訊問相關涉嫌人。 國產建材創立於1954年，現有28座預拌混凝土廠，為台灣預拌混凝土的龍頭企業，除了預拌混凝土、水泥、營造建設及建材外，事業觸角延伸至保全、通訊、傳播、科技等多重領域。 蘇偉碩二度收傳票 訊問期間保持緘默 郵輪上爆發新冠疫情 巴西暫停有關業務 #國產建材 #內線 #訊問 #爆發 #內線交易案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賴清德臉書一張圖遭洩「想選總統」 黃暐瀚現身留言9字網暴動 08:272022/01/06 政治 證人筆錄遭竊外洩 女調查官記過2次 04:102022/01/04 社會新聞 可能爆發世界大戰5處地區：台海排名第2 23:282022/01/05 軍事 一張照被解讀為選總統起手式 侯友宜回應了 11:372022/01/04 政治 桃機清潔員確診！醫曝3問題：恐爆發大規模疫情 07:342022/01/04 生活 國泰美國ESG基金 熱募 04:102022/01/05 產業特刊 外資匯入挺台股 新台幣創逾24年半新高 16:332022/01/05 財經 「韓國瑜絕不碰2022」 傅崐萁肯定韓與朱立倫是最大互補 09:592022/01/05 政治 寧波港拚物流暢通 急啟動綠色通道 04:102022/01/03 全球財經 24年前絞死少女焚屍 嫌獲輕判打「父母牌」求交保 08:522022/01/05 社會 2024他會當選總統？陳揮文語出驚人 全場笑翻 21:402022/01/04 政治 社會熱門新聞 獨家》找到幫兇！高雄酒駕毀一家4口 警揪未禮讓車開紅單 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 女大生每2天換人嘿咻 性成癮染病仍戒不掉 醫嘆父母造成 - 社會 網紅前空姐與男攝影家中嘿咻 綠帽夫怒告 天價和解金曝光 - 社會 獨家》驚人！警破博弈集團金流逾1兆7千億 近政府1年總預算 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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