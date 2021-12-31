今（31）日是元旦連續假期第1日，高公局表示下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、泰安服務區至台中系統、國1高架南向五股轉接道至環北，國3南向大溪至龍潭、北向樹林至土城，國5南向南港系統至石碇、國6東向東草屯至國姓，下午3點後逐漸紓解。截至5點，國道交通量82.4百萬車公里，預估今日交通量111百萬車公里，仍在預期範圍。

元旦連假首日，高公局行控中心內工作人員緊盯全台國道路況。（范揚光攝）

今日下午3點21分國1南向173.5公里處2輛小客車追撞，占用外側車道，3點28分排除，造成後方車流回堵3公里；3點30分國1南向310.3公里處4輛小客車追撞，占用內側車道，於下午4點排除，造成後方車流回堵7公里；3點41分國1高架北向26.8公里處3輛小客車追撞，占用外側車道，下午4點4分排除，造成後方車流回堵3公里。

明日是元旦連續假期第2日，預估國道交通量115百萬車公里，是平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，是平日年平均的1.3倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，上午將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰系統及國5南向南港系統-頭城；下午預計出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向儘量下午出發、北向儘量上午出發。

明日國道相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；7-24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7-19時封閉國1虎尾北向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。