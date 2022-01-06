CM-501GA反潛飛彈

中方據稱出售CM-501GA反潛飛彈給巴基斯坦，而巴國海軍使用的直-9直升機將武裝這些飛彈，並將部署054 A/P型護衛艦。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日報導，巴基斯坦海軍的054 A/P型型護衛艦是陸製，其中「圖赫里勒」號（PNS Tughril）是去年交艦，另外3艘將陸續交付。而報導紛紛指出，這些飛彈顯然是以印度加爾各答級（Kolkata-class），還有維沙卡帕特南級（Visakhapatnam-class）驅逐艦等戰艦為目標。

此外，巴基斯坦也正為了自家戰艦，在和中方談採購LY-70野戰防空飛彈系統，並已要求製造商航天長征國際（簡稱「長征國際」，ALIT）提出技術和預算案。

大約20年前，巴基斯坦海軍為塔利克級（Tariq-class）驅逐艦採購了LY-60N。而直-9攻擊直升機是由哈爾濱飛機工業集團所打造，巴國海軍航空兵的直-9EC艦載反潛直升機裝有反潛作戰（ASW）魚雷，結合感測器和雷達，能辨識，追蹤並殲滅敵方潛艦。

而巴基斯坦海軍已向中方訂購4艘054A/P型護衛艦，其中首艦「圖赫里勒」號去年11月已入列服役。它除了有廣泛的監測潛力外，還有強大的面對面，面對空和水下火力。054A/P是從中方最先進的054A型護衛艦發展而來，不僅有較強的防空能力，也具備隱形性能。此外，它裝備了改良的雷達系統，並能武裝更多射程更遠的飛彈。

至於CM-501GA則是由CM-501G攻陸飛彈發展而來，但重量較輕，射程約40公里，它能從巴基斯坦海軍的陸製直-9直升機發射。