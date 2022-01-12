日本央行調升9大地區經濟展望 22:162022/01/12 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行（日銀）12日公布最新季度區域經濟調查，9大地區經濟展望都獲得調升，展望為8年來最佳。顯示儘管新冠疫情復燃，但該央行仍對於經濟復甦抱持信心。外界預期，日銀下周可能上修今年經濟與通膨成長預估。 2022年亞洲多國經濟展望正向 中華郵政：春節勞軍包裹郵資8折優待 #調升 #地區 #經濟展望 #日銀 #日本央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比照軍公教 國營事業調升4％ 04:102022/01/07 財經要聞 駐韓美軍確診案例急增 遭令禁止外出用餐 18:062022/01/08 國際 Omicron疫情加劇 六大行庫下達新防疫指令 19:302022/01/12 財經 鳥嘴潭人工湖第一階段蓄水 彰化及草屯地區供水更加穩定 21:112022/01/07 財經 東北風報到雲嘉南防境外污染物 空品橘色提醒 11:322022/01/11 財經 冷空氣報到！部分地區恐不到10度 專家曝降雪機率 10:402022/01/08 生活 王毅：非洲之角國家有必要認真探討如何實現地區和平安全 16:272022/01/06 兩岸 時論廣場》2022年的新常態（楊艾俐） 20:072022/01/06 時論廣場 《鋼鐵股》世豐Q4、2021年營收齊創高 16:142022/01/06 財經 跌破10度！2022首波冷氣團下周強勢來襲 台北連五天濕冷 21:092022/01/08 生活 一圖秒懂今天多冷 急凍兵團南下！北海岸跌到9.6度 13:202022/01/11 生活 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 1分鐘讀財經》台積電4~6奈米都被搶光 專家斷言2022強大結局 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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