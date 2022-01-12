日本央行（日銀）12日公布最新季度區域經濟調查，9大地區經濟展望都獲得調升，展望為8年來最佳。顯示儘管新冠疫情復燃，但該央行仍對於經濟復甦抱持信心。外界預期，日銀下周可能上修今年經濟與通膨成長預估。

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