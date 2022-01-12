法國今天通報新增36萬8149例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，創下單日新增染疫人數新高。

之前新高紀錄是5日的33萬2252例，之後又有兩天新增超過30萬例。高度傳染的變異株Omicron目前是法國主流病毒株。

7天新增的平均值，今天增至28萬例。

法國政府打算在月中推行疫苗通行證，任何人想去餐館或參加室內活動，都必須接種疫苗。

目前只要出具已接種或最近採檢陰性證明就已足夠。（譯者：陳政一）1110112