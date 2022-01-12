法國通報單日新增36萬8149例 再創新高 04:052022/01/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國通報單日新增36萬8149例 再創新高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國今天通報新增36萬8149例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，創下單日新增染疫人數新高。 之前新高紀錄是5日的33萬2252例，之後又有兩天新增超過30萬例。高度傳染的變異株Omicron目前是法國主流病毒株。 7天新增的平均值，今天增至28萬例。 法國政府打算在月中推行疫苗通行證，任何人想去餐館或參加室內活動，都必須接種疫苗。 目前只要出具已接種或最近採檢陰性證明就已足夠。（譯者：陳政一）1110112 河南安陽新增確診58例 全市暫停人員流動 中時社論》防疫慌亂無章 全民收心自保 #法國 #36萬 #814 #9例 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫院、電子工廠爆群聚 工廠5確診停工 16:122022/01/11 生活 桃機案確診累計30例 境外移入新增26例 14:352022/01/10 生活 桃機感染管控 驚爆205項缺失 04:102022/01/11 焦點要聞 天津核酸普篩已檢出77例陽性 3地調為高風險地區 17:102022/01/11 兩岸 北市病例若破200 重開防疫專責旅館 04:102022/01/11 地方新聞 美7天平均確診數破70萬 04:102022/01/11 全球財經 深圳增4例確診 羅湖新增封控區和管控區 落實「只進不出」 17:332022/01/11 兩岸 竟不是「梟龍」 阿根廷最新軍購計畫曝光 23:342022/01/11 軍事 本土再爆6例 境外移入増26人 13:522022/01/10 生活 1傳43 西安驚現超級傳播者 04:102022/01/10 產業財經 機場1例等於社區1例 鄭文燦籲做心理準備 04:102022/01/10 生活新聞 國際熱門新聞 立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤 - 國際 - 中央社 豬心移植救57歲美國男 創全球首例 - 國際大事 - 中國時報 扭轉失智 減緩大腦老化與認知下降 研究建議養成的習慣 - 國際 鮑爾：若通膨居高不下 聯準會準備升息 - 國際 - 中央社 才移民美3年 華裔廚師路邊拾荒遭暴踩頭慘死 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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