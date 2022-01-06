今(6)日公布的2021年12月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI），為53.1，較11月回升1個百分點，連續4個月位於擴張區間，顯示2021年底服務業經營擴張勢頭加強。

此前公布的2021年12月財新中國製造業PMI為50.9，較11月回升1個百分點，重回擴張區間。製造業、服務業兩大行業景氣度均回暖，帶動財新中國綜合PMI回升1.8個百分點至53。

財新中國服務業PMI走勢與大陸國家統計局一致，但綜合PMI走勢與統計局有所差異。統計局公佈的12月服務業商務活動指數回升0.9個百分點至52；綜合PMI則與11月持平，為52.2。

財新網援引財新智庫高級經濟學家王喆分析表示，2021年12月，經濟景氣度恢復，製造業、服務業供求改善，通膨壓力緩解，但就業市場依然承壓，經濟基礎恢復不牢固，企業樂觀預期有所減弱，疫情的反覆以及海外需求仍是不穩定因素。