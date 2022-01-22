國1北上湖口段7車連環撞 後方回堵5公里 16:052022/01/22 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上87.3公里、湖口段今（22日）下午3時許發生7小車追撞。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上87.3公里、湖口段今（22日）下午3時許發生7小車追撞，目前傷亡人數未知，警消獲報後已緊急趕往現場救援，據了解，目前後方車流已回堵約莫5公里，詳細事故原因仍待進一步釐清。(持續更新) 國1北上242.5k油罐車翻覆 封3車道回堵1公里 國1田尾段3大貨車連環撞 駕駛慘夾車內車流嚴重回堵 #國道 #國1 #湖口 #即時路況 #北上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 砰砰！北市公車撞砂石車 後方駕駛直擊脫口：GG思密達 09:072022/01/16 社會 影／恐怖瞬間曝！ 聯結車無預警倒車 後方2機車嚇傻狂逃命 17:082022/01/14 社會 疑變換車道遭後方小貨車追撞 駕駛爆氣下車持美工刀理論 12:272022/01/22 社會 麵包店用餐1小時 銀行員新竹足跡曝光 急匡68人採檢 10:272022/01/14 生活 史話》西安事變給中共生機──狼煙未燼（三） 00:002022/01/17 兩岸史話 休旅車拋錨卡路中央 員警協助推車解窘境 19:082022/01/17 社會 美軍最後傳統動力航艦小鷹號 前往解體廠拆除 19:342022/01/16 軍事 徒步走400公里謝票 羅智強讚鄭照新一句話竟扯到盧秀燕 14:592022/01/16 政治 機車被聯結車貼屁「叭」1聲 乖乖靠邊閃讓它紅燈迴轉 14:182022/01/19 社會 印尼爪哇島外海規模6.6地震 震源深度37公里 18:422022/01/14 國際 台灣奧迪與TAIL特爾電力合作 串聯200kW高效充電站 12:512022/01/21 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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