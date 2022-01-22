國道1號北上87.3公里、湖口段今（22日）下午3時許發生7小車追撞，目前傷亡人數未知，警消獲報後已緊急趕往現場救援，據了解，目前後方車流已回堵約莫5公里，詳細事故原因仍待進一步釐清。(持續更新)

國1北上242.5k油罐車翻覆 封3車道回堵1公里
國1田尾段3大貨車連環撞 駕駛慘夾車內車流嚴重回堵
#國道 #國1 #湖口 #即時路況 #北上