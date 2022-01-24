台1線路竹段拓寬攸關高雄捷運紅線往北延伸可行性，民進黨立委邱志偉日前邀集公路總局、高雄市政府捷運工程局在台北開會研商，公路總局指出，路竹段拓寬預計今年中送交行政院審核，目標在2025年動工。

拓寬延宕多年的台1線路竹段已經成為當地車流的瓶頸，高雄捷運預定路線也將從台1線路竹段往北延伸，因為路幅不足，採北上南下在上下層規畫的疊式捷運站站體興建後，仍與一旁的住宅距離相當接近。在未拓寬的現狀下，必須進行5年以上的二階環評，未來將充滿不確定性，因此拓寬工程與捷運能否往北延伸關連密切。

公路總局指出，台1線路竹段拓寬總長約3.7公里，可行性評估報告已於去年12月底經交通部原則同意，預定今年上半年送行政院核定，期程為2023年完成綜合規畫及建設計畫報核，計畫核定後辦理工程設計及用地取得約2年、工程施作約需3年。

高雄市捷運工程局表示，捷運紅線往北延伸目前工程僅至南路竹站，最後的路竹及大湖兩站受限於路竹段拓寬工程未明，因此後續期程難以規畫，確認公路總局的拓寬期程後，未來捷運工程將能配合道路拓寬先後進行，盡量將施工產生的不便減到最低。

邱志偉說，路竹段的拓寬因為總拆遷戶將近300戶，影響在地民眾層面大，因此面臨的抗爭也會非常激烈，但延宕30年的拓寬工程帶來的不確定性，嚴重限制地方的發展，工程要順利啟動需要公路總局更積極的與地方溝通，盡可能消弭反對意見。