柯文哲南下彰化員林，談及四大公投結果，認為票投完了問題都沒解決，能源、產業政策需要討論該怎麼做，比操弄藍綠政黨對決更重要。（謝瓊雲攝）

公投被操作成藍綠對決 柯文哲嘆：國民黨自己把頭伸出來被人家砍

柯文哲談公投 嘆：國民黨自己把頭伸出來被人家砍

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲19日下午至彰化走透透，在員林市被媒體追問對於公投結果的看法，他談及公投結果南北大不同，並不奇怪，只是公投結果顯示被操作成藍綠政黨對決，大嘆「國民黨自己把頭伸出來被人家砍」。

柯文哲下午從台中趕赴彰化，先前往在員林市民眾黨彰化縣黨部籌備處，參與彰化縣黨部主委、縣議員張雪如快樂天堂千人饗宴寒冬送暖宣傳活動，再到鹿港玻璃媽祖廟、台灣護聖宮參訪。他在員林市接受媒體聯訪時提及對四大公投結果的看法。

針對公投結果南北大不同，柯文哲說這很正常，不可能內部都完全一樣，像韓國各區域的分歧也很大，沒有什麼好奇怪。但這次國民黨自己要把頭伸出來被人家砍，實在是不知道怎麼說。他認為不要老是操弄政黨對決、意識形態，其實公投題目都很需要討論，不管是核電、藻礁，牽涉台灣能源政策、產業政策，是很嚴肅的題目。

柯文哲說，重點並非投票，票投完了問題還是都沒解決，我自己也主張核四認賠殺出，但電力缺口該怎麼補上，再生能源2025年要達到20％根本沒那麼容易，所以不要講空話，到底該怎麼解決問題才比較重要。

面對資源不對等的前提下，未來該如何制衡一黨獨大的民進黨？柯文哲說，縣市長談藍白合作還太早，距離明年大選還有一年。但他以1921年蔣渭水的台灣文化協會運動一樣，不斷透過演講、教育、文化活動來改變。

柯文哲強調，台灣真正要改變的是政治文化，政治文化不改變，想要改變政治是很困難的，但難道很困難就不做了嗎？當然還是要努力做啊，他更以自己過去曾挑戰過最困難的「一日雙塔」單車任務來做比喻，常常有很多人問題怎麼完成的？祕訣是什麼？他說，就是「雙腳不要停。」