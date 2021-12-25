台北市長柯文哲（左二）25日參加公館商圈耶誕季活動。（張立勳攝）

罷免台北市中正、萬華區立委林昶佐投票，將在明年1月9日舉行，藍營評估罷昶不樂觀，若民眾黨不支持，罷昶恐怕輸得比公投還難看。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲25日建議，國民黨應該找民進黨做藍綠合作，一起幹掉無黨籍的立委林昶佐，他說「這是比較務實可行的辦法，再來就藍綠可以一起分贓了」。

外界好奇柯文哲是否對罷昶表態，柯文哲今午指出，從最近台北市議會的表現，國民黨和民進黨為了通過敬老金致送條例都可以團結在一起，他建議國民黨應該找民進黨做藍綠合作，一起幹掉無黨籍的林昶佐，他認為這是比較務實可行的辦法。

柯文哲指出，台中立委第二選區也是一樣，屬於第三勢力的基進黨被幹掉，出來的是國民兩黨候選人，就可以繼續分贓下去，所以對於中正、萬華的立委也是這樣，兩黨合作先把無黨的林昶佐幹掉，再來就可以一起分贓了。

藍營認為如果民眾黨不支持，罷昶輸得比公投還難看，柯文哲強調，所以現階段國民黨要趕快找民進黨合作啊。

媒體追問林昶佐需要被幹掉？柯文哲說，「藍綠兩黨去處理嘛，對不對，對這答案滿意嗎？」