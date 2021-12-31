2022年1月9日為台北市第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案的投票日，民進黨立委余天、陳亭妃29日特別跨區為林掃街助陣，但余天卻痛批，現在罷免案那麼多都是民進黨自己搞出來的，認為罷免門檻過於寬鬆，民進黨必須知錯改進。對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，罷免案基本上是「仇恨動員」，通過與否還是要看討厭他的人有多少。

台北市選委會昨(30日)公告林昶佐罷免案投票人數，共23萬5024人。本案通過門檻為同意罷免票超過投票人四分之一以上，也就是同意票超過5萬8756票，且大於不同意票，才算罷免成功。而回顧林昶佐在2020年1月11日的得票狀況，當時他以無黨籍及未經政黨推薦參選台北市第五選區（萬華全區＋中正21里），得票數為8萬1853，得票率為49.91%。而回顧他2020年得票數，林昶佐在萬華區得票數5萬4055，中正區部分得票數2萬7798。

對此，郭正亮31日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，罷免案基本上還是仇恨動員，還是要看討厭他的人有多少。上次四大公投案，國民黨在中正萬華區開出來的票數是不錯的，但這次罷免案，他自己住在中正區，卻感受不到國民黨有大軍壓境的氛圍，反觀台中第二選區立委補選候選人林靜儀，民進黨挺她挺成甚麼樣子，掃街、站路口樣樣來，整個政黨對決的氣氛是有略微提升。郭正亮坦言，如果在最後關頭，國民黨也動員，把罷免案打成政黨對決，那林昶佐壓力就會很大。

主持人翟翾問郭正亮，如果國民黨也把動員力量催下去，又民進黨接下來在投票前夕，「三巨頭」總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌要幫他和林靜儀站台，那林昶佐壓力會不會更大？會不會催出反作用力？

郭正亮說，三巨頭站台對他不一定是好事，林靜儀的選區可以這樣激發沒問題，但這樣的策略可能不一定適用在林昶佐身上。因為上次公投案民進黨鋪天蓋地的宣傳，同意票反而都被激出來了，顯然單一邊用力，另一邊力量也會跟著被激發，中正萬華選區，反而國民黨催票才是對的，不過，這次他並沒有看到黨主席朱立倫帶大軍壓境。