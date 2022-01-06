無黨籍立委林昶佐罷免案將於周日投票，蔡英文總統今到萬華替林昶佐拉票。對此，國民黨文傳會主委凌濤說，不只桃園市長鄭文燦在個案病發時，全台跑透透助選造勢，蔡英文今天竟然有空到萬華挺林昶佐，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也都輔選行程滿滿，無心於防疫部署，他痛批，「當Omicron在擴散、蔡政府還在拚選戰」，如此怠職已讓台灣整體防疫規劃產生破口。

凌濤指出，桃園機場群聚感染擴大，如今已累積8例本土個案，各個縣市都忙著防疫升級，但蔡英文不思部署防疫、對疫情威脅無感，反倒大張旗鼓開記者會、拜廟、站台去力挺林昶佐，只在輔選場合提醒「大家要注意防疫」就想敷衍民眾，身後還站著內政部長徐國勇，請問內政部與衛福部的防疫措施協調好了嗎？

凌濤細數，蔡英文今天到萬華輔選，做出最壞示範，也難怪民進黨集體拚政治，放任疫情破口延燒，在林昶佐最新釋出的CF中，竟也出現蘇貞昌的身影；7日，賴清德也計畫要前往萬華、大肚站台，蔡、賴、蘇、鄭等瘋狂拚政治，如果疫情進一步擴大，請問誰該負責？全國民眾也已厭煩民進黨各項政治操作，認為地方投票應該回歸在地民意與政策討論。

凌濤批評，當疫情使台灣人心惶惶、國事如麻，民進黨集體放任整個國家領導中樞放空，「家裡沒人管」，眼中只有選舉輸贏，沒有人民安危。在台灣防疫關鍵時期，請蔡英文、蘇貞昌回歸民眾關心的防疫工作，不要只在乎自己的政治利益。