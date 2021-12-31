《美麗島電子報》近日公布的民調顯示，針對民眾認為「誰最適合擔任下屆總統？」副總統賴清德以30.6%位居榜首，新北市長侯友宜則以22%居次。對此，前扁辦主任陳淞山分析認為，此次藍綠對決的公投戰役，讓賴清德全台走透透宣講，拉攏了各縣市綠營支持者及民代對他的支持力挺，正逐步奠定了他在下屆總統的黨內初選「地位」，幾乎難以撼動。

陳淞山近日投書媒體《newtalk新頭殼》表示，《美麗島》這份民調的結果，顯示出賴清德勢將成為民進黨最熱門的黨內初選總統候選人，而鄭文燦在很可能短期內無法接任閣揆的客觀政治現實環境制約下，幾乎難與賴清德有政治抗衡的政治機會及餘地。

他表示，事實上，比對10月與12月的《美麗島電子報》國政民調有關於「誰最適合擔任下屆總統」的議題內容，不難發現，賴清德在12月拉升了5.1％到30.6％的完全制覇，主要是在於他在泛藍陣營從1.5％拉升到10.9％、泛綠陣營從53.5％拉升到60.2％的結果，但在政治立場「中立」的部分則維持不變都是14.6％或14.7％。

他進一步分析，此次藍綠對決的公投戰役，提供了賴清德全台走透透上百場的賣力演講，既拉攏了各縣市綠營支持者對他的支持力挺，也讓賴清德成為民進黨內各縣市民代與地方勢力，最想親近及爭相拉攏的「炙手可熱」領袖級人物，不僅造成他接班的聲勢水漲船高，同時也正逐步奠定了他在下屆總統的黨內初選「地位」幾乎難以撼動。陳淞山認為，縱使蔡英文總統可能更加屬意鄭文燦或其他人選來出馬競逐，但若照此發展，恐怕也難以匹敵賴清德。