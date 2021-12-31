台電 、中油及中鋼等國營事業捐千萬高雄壽山動物園協助改建，遭外界質疑獨厚高雄，台北市長柯文哲昨唱台語名曲諷刺「有人出生就好命」，遭高雄市議員反嗆「天龍國巨嬰說風涼話」。對此，柯文哲今再炮打中央不趕緊修法制定規則，導致地方成天在喊不公平，造成各地舉債、胡亂補助一大堆，卻不趕緊將問題解決。

柯文哲上午視察大佳河濱公園「得來速」採檢站，會後受訪時談及國營事業獨厚高雄爭議，他重申，這反映了中央與地方的財政收支劃分法本應開始制定，大家常常說不公平，那就把規則訂清楚，但民進黨已經執政5年半，行政院前院長林全還曾在2016年5月20日就任前3天，和他說要修中央與地方的財政收支劃分法，這沒問題，把共識講清楚大家以後好辦理。

柯文哲感嘆，今天法律不修，卻每天在講不公平，所以各地就開始舉債、亂七八糟的補助一大堆，為何不把問題解決掉呢？國土計畫法、財政收支畫分法不修，卻想修地方制度法1個字，他直言國家的運作該怎麼做就怎麼做，要按步就班，否則會被人看破手腳。

至於外界質疑台北的統籌分配款是高雄的2倍，柯文哲沒資格評論此事。柯則說，這題他已經回答過，簡而言之就是財政收支畫分法不修，卻每天說不公平，然後特別預算一弄大堆，那為何不修法，「民進黨都執政5年半，有哪條法律你們想修但不會過的？」