台北市長柯文哲父母與台中第二選區立委補選候選人顏寬恒同台，引發外界討論。資深媒體人黃揚明就指出，去年民眾黨中央委員選舉結果揭曉後，林秉樞的側翼粉專曾發文攻擊柯媽，不知道在看守所跨年的林秉樞，會不會覺得自己的所作所為也有夠難看。

柯媽與顏寬恒同台，遭外界揣測柯文哲力挺顏寬恒。對此，柯文哲4日受訪時強調，民眾黨沒有候選人，原則是中立，只是媽媽曾問他和顏參選的是誰，自己則回「每天在罵我的」。

這兩天柯媽成為媒體焦點，媒體人黃揚明昨（5）日在臉書提起去年1月中旬，民眾黨中央委員選舉結果揭曉後，媒體報導柯媽媽系統大勝，林秉樞的側翼粉專「母湯害台灣」曾發文攻擊：「這到底是什麼家天下的媽寶垃圾劇，有夠難看！」

「母湯害台灣」去年1月2日曾發文指出，民眾黨選出中央委員，「柯媽媽系統」大勝柯文哲和蔡壁如系統，「這到底是什麼家天下的媽寶垃圾劇，有夠難看！」

而林秉樞因涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴，目前遭羈押。黃揚明也想問，不知道在看守所跨年的林秉樞，會不會覺得自己的所作所為，也有夠難看。

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