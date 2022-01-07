國民黨台北市議員鍾沛君是有名的美女民意代表。（圖／取自鍾沛君IG）

國民黨候選人顏寬恒4日赴台中沙鹿市場掃街，隨後於沙鹿玉皇殿巧遇台北市市長柯文哲的父母柯承發、何瑞英，引發關注。國民黨台北市議員鍾沛君表示，從柯媽媽毫不留情批評民進黨候選人林靜儀，及事後柯「接球」再轟林的談話，對照2020年大選民眾黨在台中第二選區拿到的政黨票比例，可見柯必須廣結善緣方能累積能量，而這場「巧遇」可謂柯近來「政治上最傑出的一手」。

鍾沛君6日在臉書發文表示，柯文哲父母顏寬恒「同框」，雖未明講支持，但柯媽媽當場誇讚了顏的人格特質，毫不留情的批評了林靜儀的行事作風，而柯事後被問起，也立刻「接球」，加碼再轟林在去年疫情期間，對台北市與他本人各種沒來由的攻擊。

鍾沛君直言，她沒有小道消息可向大家報告，也不便評論台灣民眾黨運作，但她個人看來，這可能是「柯市長」或「柯主席」，近年來在「政治上最傑出的一手」。

對此，鍾沛君拿出2020年大選數據分析，民眾黨在中二選區拿下了12％的政黨票，對於如今藍綠膠著的選情，可謂「重如泰山」；這一次，民眾黨將有望真正展現第三黨的關鍵力量，同時柯文哲將在今年底卸任台北市長，若志在2024勢必得走出台北，廣結善緣、累積能量。鍾強調，她長期主張在野陣營應盡量合作，即便多數意見相左，也不要放棄探索相關合作可能，尤其在野黨更需在公投後結合更多力量制衡民進黨。