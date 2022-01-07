原屬國民黨籍的備役少將于北辰，去年12月31日發表聲明宣布退黨。傳出他可能加入民進黨參選，于北辰6日受訪表示，自己「身上藍色的衣服脫不掉」，未來不會選立委、市長，只會在今年九合一選舉以無黨籍參選桃園區議員。消息一出引發熱議，有網友怒問于「向台獨靠攏，對得起胸前那，些中華民國勛章嗎？」此留言獲得大批網友按讚。

于北辰宣布退黨後，隨即公開力挺台中第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀，遭藍營支持者批評，更引發投靠綠營參選的揣測。國民黨副發言人楊植斗更諷刺于：「道不同不相為謀，期待于北辰先生退出國民黨後，代表民進黨投入桃園市長選舉，讚。」

綜合媒體報導，于北辰6日表示，自己身上的藍色衣服脫不掉，將以無黨籍身分參選桃園市議員，若說要參選立委或市長，那是「癩蝦蟆喘氣、好大的口氣」，不會做超過自己能力的事，並強調自己的選戰會「非常清新」，選舉期間不插旗、不立招牌、不設總部，保證金也會自己想辦法。

于北辰無黨籍參選議員的消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》相關連結下留言：「一堆塔綠班對于北辰留言取暖，真是用心」、「投機的人或許可以逞強於一時，歷史的評斷卻是，晚節不保！」「未忠於黨者，日後一定要禁止于先生申請回黨，以建立入出黨的制度」、「他以為自已選得上喔？笑死」；其中有網友質疑道「向台獨靠攏，對得起胸前那，些中華民國勛章嗎？」這則留言獲得數十個讚，網友紛紛表示認同。