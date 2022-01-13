民進黨台南市黨部12日晚間召開執委會，針對台南13個選區市議員提名席次，黨部主委潘新傳表示，擬提名32席（不含保留3席），希望將當選席次最大化，目標就是拚議會過半，全案將送黨中央做最後裁示。

潘新傳說，台南市議會議員應選57席，第3屆議員民進黨只拿下25席，距離議會過半還差4席，因此，此次執委會共識就是以務實提名為原則，其中，第四選區（楠西、南化、玉井、左鎮）與會執委提議保留由黨部協調整合，推派最有勝選的人選參選；另第12、13選區也先行保留。

潘新傳表示，台南市議員建議席次總計提名共32席（不含保留3席），全案提報黨中央，2月由民進黨中執會確認提名席次。

2022年台南市議員選舉建議提名席次共32名，分別是：

第一選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營：提名4席含婦女保障1席）、第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港：提名3席含婦女保障1席）、第三選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內：提名2席）、第四選區（楠西、南化、玉井、左鎮：1席保留由黨部先行協調）、第五選區（善化、安定、新市、山上、新化：提名4席含婦女保障1席）。

第六選區（安南區：提名3席含婦女保障1席）、第七選區（永康區：提名3席含婦女保障1席）、第八選區（北區中西區：提名4席含婦女保障1席）、第九選區（安平、南區：提名4席含婦女保障1席）、第十選區（東區：提名3席含婦女保障1席）、第十一選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎：提名2席含婦女保障1席）、第十二選區（平地原住民：1席保留由黨部先行協調）、第十三選區（山地原住民：1席保留由黨部先行協調）。

潘新傳表示，此次會議由執委們依據地方輿情狀況建議提名席次，目標是議會過半，未來讓民生政策預算能順利進行。他強調，市黨部會全力輔選，創造台南全面執政，年底以力拚「市長連任、議會過半及里長全勝利」目標。