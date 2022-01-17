台股累計今年初開盤迄1月14日共10個交易日，集中市場總成交值為3兆1360.43億元，日均值為3136.04億元，股票成交量週轉率為5.88％。康和投顧預期本周指數將在18200-18600點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：晶圓製造股、半導體設備股、汽車零組件股、彩色電子標籤股、板卡股、金控股、高速傳輸概念股、網通股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國去年12月生產者物價指數（PPI）為 0.2％，低於11月的1.0％；美國通膨力道開始出現放緩，有望提振投資人樂觀情緒。

2.台積電公布去年第4季財報，稅後淨利達1662億元，創單季歷史新高，EPS為6.41元，權值股強勁獲利將吸引買盤進駐。

3.去年11月底台灣工業及服務業全體受僱員工人數817.1萬人，較上月底續增2.1萬人或0.25％，國內經濟活動持續回溫有望提振股市信心。