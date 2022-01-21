市場擔憂變種病毒Omicron拖累經濟復甦，及Fed升息預期壓力，美股早盤四大指數漲跌不一，道瓊工業指數小幅開低後於平盤震盪，那斯達克指數和標普500指數小跌約0.3%，台積電ADR下跌約1%。

截至台北時間22點38分，道瓊工業指數下跌28.61點（或0.08%），暫報34686.78點；那斯達克指數下跌55.1點（或0.39%），暫報14098.92點；標普500指數下跌15.67點（或0.35%），暫報4467.06點；費城半導體指數上漲10.96點（或0.31%），暫報3505.71點。

5大科技巨頭漲跌不一，網飛（Netflix）雖營收獲利表現亮眼，然訂閱人數增幅放緩，財測悲觀牽動投資人情緒，股價大跌109.71美元（或21.59%），暫報398.54美元；電動車大廠特斯拉下跌18.05美元（或1.81%），暫報978.22美元；台積電ADR下跌1.84美元（或1.43%），暫報126.49美元；聯電ADR上漲0.06美元（或0.56%），暫報11.19美元。