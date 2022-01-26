美股近期劇烈波動，周二道瓊盤中一度跌超過800點，然未能延續24日的V轉大戲，終場三大指數收黑。市場關注Fed即將召開為期2天的利率會議，美股周三早盤四大指數開高，道瓊工業指數一度漲逾300點，那指漲約2%。

截至台北時間22點37分，道瓊工業指數上漲202.41點（或0.59%），暫報34500.14點；那斯達克指數上漲259.92點（或1.92%），暫報13799.21點；標普500指數上漲50.32點（或1.16%），暫報4406.77點；費城半導體指數上漲88.35點（或2.64%），暫報3439.2點。

5大科技巨頭齊揚，微軟大漲13.37美元（或4.63%），暫報301.86美元；台積電ADR上漲2.27美元（或1.85%），暫報124.75美元；聯電ADR上漲0.03美元（或0.3%），暫報10.16美元。

特斯拉和英特爾將於盤後公布第一季財報，特斯拉上漲26.74美元（或2.91%），暫報945.14美元；英特爾上漲0.16美元（或0.31%），暫報51.16美元。