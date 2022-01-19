民進黨立委黃國書「抓耙仔事件」，在去年引發政壇討論。台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等民間司改團體人士今日於立院召開記者會表示，各政黨應自律並做出表率，未來各黨提名公職參選人前，需先自檢、自清，以踏出轉型正義的第一步。

今日除鄭文龍外，包括台灣陪審團協會理事長陳為祥、台灣北社秘書長潘威佑、台灣人權促進會秘書長施逸翔等人出席記者會。

黃國書在去年10月被爆出30多前年戒嚴時期，還在就讀大學時，曾被吸收，成為國民黨情治單位的線民。黃國書後來坦承此事，除向外界及當事人表達愧疚之意外，也宣布退出民進黨，並表示未來將不會再參加公職選舉。

民團在聲明中指出，除黃國書外，國民黨立委林奕華也有在學生時期擔任線民的傳言，但林奕華已經否認。無論如何，都已對政治人物造成質疑，並讓外界不解，當今政壇到底還有多少特務、線民與共犯結構？

民團聲明表示，這些政治檔案、線民身分公開與否，恐造成獵巫現象問題被再度浮上檯面，更糟的是，政治檔案無法公開閱覽及遮掩「加害者」姓名，讓政壇頓時陷入一片風聲鶴唳。

民團對此主張，在轉型正義延伸性法制工程還在未定之天的情況下，各政黨應做出表率、自律，各黨在提名公職人員選舉時，登記黨內初選者，應先提出自清聲明，而經提名者，應簽署同意書，讓外界審閱期政治檔案，若不願自清，或自清聲明不實者，得撤銷黨內初選參加資格、開除黨籍，以踏出轉型正義的第一步。