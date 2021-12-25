國民黨把新竹縣市當禁臠 楊文科：用語不太恰當。

新竹市長林智堅回應大新竹合併關於因人設事的批評，並講到國民黨長期在新竹縣市執政，已經將「新竹縣市視為他們的禁臠」。楊文科聞言駁斥，新竹縣市過去都有各黨派的人當選過縣市長，「是一個很開明的地方」。

新竹縣長楊文科一聽到林智堅對於「禁臠」的說法，第一時間反應是「胡扯！」楊文科表示，「國民黨把新竹縣市當禁臠」，這個用語不太恰當，楊文科解釋，禁臠是指不可以染指的東西，但事實上，新竹縣市過去各個黨派的人都有當選過縣市長，「是一個很開明的地方」。

楊文科也說，新竹縣市民眾眼睛都是雪亮的，而且都是有理智、能夠分辨是非的，並再次強調「禁臠是一個不太好的用詞」。

對於林智堅「提醒國民黨對自己的參選人要有信心」，楊文科也說，到目前為止，他都沒有想過要選舉的事情，「這樣的說法太過份了一點」。楊文科也表示，新竹縣市要合併升格，應該討論合併之後對新竹地區有什麼好處，並要充分溝通，才對人民有幫助。

國民黨籍立委林為洲也回應「禁臠」一說，他指出過去也曾有民進黨籍的縣長也曾經執政新竹縣，像是前縣長范振宗、林光華，並非僅有國民黨一黨獨大，「何來禁臠之說？」他也說，選舉是這樣的，「選票多的人贏」，大家清楚規則、各自努力，然而大新竹合併要強渡關山，就是要打破規則，讓人無法預測。

林為洲也說，縣市合併升格也必須提出升格計畫書，他也呼籲想合併升格的新竹市，可先提出計畫書。