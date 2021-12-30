國民黨中央委員今天截止領表登記，將於明年1月23日投票，共有230人前來登記，其中，黨主席朱立倫提名的190人中有180人登記，自行連署登記有50人，由於應選190位中央委員與95位候補中央委員，已大於登記參選人數，形同登記就當選。

國民黨前主席江啟臣任內，推動黨務改革，修改黨章將過去應選210席中央委員減少為190席，候補中央委員也從105席減為95席，其中，青年、婦女、海外地區、弱勢團體、鄉鎮市長與縣市議員層級以上的民代的當選名額，應不低於一半，此次參選必須預繳明年度募款責任額，同時繳清近兩年募款責任額，使得選情偏冷。

文傳會主委凌濤表示，最後登記參選人中，有18位立委、1位縣市長（花蓮縣長徐臻蔚）、3位縣市議會議長（新北市議長蔣根煌、桃園市議長邱奕勝、彰化縣議長謝典霖）、2位縣市議會副議長、46位縣市議員。

凌濤說，其他還有多位來自全國的鄉鎮市長、代表會主席，參選名單超過半數為民選公職，落實與在地民意接軌，希望把各地聲音帶進黨中央，讓黨內結構能更接地氣。