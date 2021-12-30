江肇國出任市議會民進黨團明年總召 江肇國：首役輔選林靜儀贏得勝利

台中市議會民進黨團總召改選30日投票，民進黨內26席市議員中，江肇國以14票勝出獲選下屆黨團總召，獲得11票的王立任擔任副總召。現任總召謝明源強調，期許兩人攜手合作打贏明年市長的選舉，並帶動黨團士氣，讓所有黨團議員明年都能高票當選。

明年底是市長及市議員改選，民進黨團總召改選牽動到明年市長及市議員選舉、甚至2024年立委選戰等作業；民進黨內派系競爭激烈，林佳龍系統的正國會推舉江肇國，蔡其昌新系推舉的王立任及派系較不明顯的資深市議員何敏誠等3人登記角逐。

謝明源指出，黨團希望3人透過協調方式產生不要投票，經協調多次未果，今天進行投票。民進黨團共有26席議員，經投票結果，江肇國14票、王立任11票，另一票是廢票，黨內議員臆測可能是不再參選連任的何敏誠所投。

新任總召江肇國說，新生代接任將責任扛在肩上，將加強對市政府的監督，明年是選舉年，讓民進黨提名的市長順利當選，所有議員連任成功；眼前是明年元月9日中二選區立委補選，輔選需要全員出動，讓林靜儀醫師漂亮贏取這場補選的勝利。

王立任指出，黨內從來都不是競爭的關係，明年市政監督及元月9日補選，明年底市長及市議員選舉都要全力以赴；未來與總召將合作無間，兄弟就是兄弟、黨內沒有競爭，黨內就是要一起合作，相信明年會更努力，打下一個良好的基楚、合作的典範。

市議會國民黨團書記長何時改選？現任書記長陳政顯強調，將在明年春節過後再開會討論。