民進黨台北市黨部主委吳怡農今天接受網路節目專訪提到，台北市民進黨是有得拚，「不要以為下一屆市長就是蔣萬安，我們的目標，應該是讓他留下來繼續當立法委員。」

被問到2022民進黨參選台北市長，吳怡農民調僅次衛福部長陳時中，吳怡農表示，他被列為民調對象是「有點虛胖」。

被問到選台北市長排不排斥？吳怡農說，「我都還早，尤其看到其他人....，我跟陳時中、林佳龍的政治經驗差多了。」

至於國民黨台北市長人選，目前以立委蔣萬安最高，吳曾說希望兩人2024再競爭一次，吳怡農表示，因為很多人說蔣萬安可能會選上市長，那時候會這樣講，是希望不要放棄台北市首都市長這一席，民進黨在基層是很有競爭力，目前台北市有三到四成選民還沒決定要投誰，他們期待的是誰要帶領台北市未來的路。

他認為，民進黨要把這部分講清楚，重新贏得台北市民支持，才是最重要的，相信民進黨有得拚；民進黨在台北市有進步的空間，台北市民也給民進黨機會，立委席次就是一個例子。

節目主持人黃光芹在「新聞不芹菜」網路專訪吳怡農時，拿出先前民調指出，陳時中、吳怡農、前交通部長林佳龍、前文化部長鄭麗君，民調顯示，台北市長第一支持的是蔣萬安約30％，接著是陳時中約18％、林佳龍與吳怡農支持度在伯仲之間，約為8％，最後是前文化部長鄭麗君約4％；而另一份民進黨人士好感度調查顯示，吳怡農在19-39歲支持度勝過陳時中。

以陳時中民調最高，其次為吳怡農，而吳怡農在39歲以下年輕族群支持度最高。

吳表示，他被列為民調對象是「有點虛胖」，但其他人都是真材實料，林佳龍、鄭麗君、陳時中都有做過實事。

吳說，陳時中等人都做過包括擔任公職、有行政歷練等，尤其陳時中的確呼聲最高，如在防疫的表現、專業及判斷能力等，都贏得社會信任。

吳怡農說，他身為市黨部主委，工作就是全力輔選，包括中正萬華區的罷免案，還是接下來議員的席次提名，議員初選、輔選市長候選人等，這是他的工作，就是看眼前的事情，不要想太多。

他也表示，甚至林智堅也是優秀人選，已經做了第二任新竹市長，執政也非常優秀，六都提名也為中央職責，由中央回應。