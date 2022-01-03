韓國瑜出書為復出鋪路？藍營2024有變數？ 朱立倫赴鼓壽宮參拜最新回應

2022年底高雄市長選舉，民進黨由現任市長陳其邁尋求連任，但藍營迄今仍苦無人選，基層相當焦慮。國民黨主席朱立倫今（3）日在新年的第一個開工日到高雄跑行程提到，高雄一定會推出最強的候選人，預計農曆年後會展開相關布局。

朱立倫今早到高雄鼓壽宮參拜，參拜後簡單與地方人士茶敘，他受訪時，媒體問及，元旦新春、第一個開工日就從高雄來參拜，是不是對於奪回高雄首長有一定的期待？

朱立倫強調，高雄一定會推出最強的候選人，相信也會獲得高雄市民的認同，「我們會一步一腳印，希望持續努力、深根基層，能夠對高雄未來的願景提出很好的政策，而市長候選人也會在農曆年後逐步的展開」。

針對前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰宣布退出國民黨，朱立倫未正面回應，他說，這個由文傳會已經回應了，而新年新希望，所有國民黨的同志大家能團結一致，今年最大任務就是年底的縣市長選舉，在農曆年後也會趕快地展開所有的布局，這段時間會走訪地方，聽聽地方大家的意見。