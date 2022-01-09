罷昶中二補選皆敗！童仲彥點出問題：朱立倫判斷呆茫

林昶佐罷免案開票結果晚間出爐，同意罷免票5萬4813張，距門檻5萬8756票僅只差3943票之遙，但最終宣告失敗，不同意票則有4萬3340張票，總體投票率達41.9％。對此，政治評論員「宅神」朱學恒表示，這2場投票，他很納悶國民黨主席朱立倫到底做了多少事？坦白講，這次完全是輸在國民黨內鬥，基層根本沒在動。

朱學恒9日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，外界對朱立倫的批評實在太小力了，大家可以去回顧，朱立倫在這次選戰根本躺平。他指出，台中選戰，顏家不讓朱立倫介入，這部分不怪朱立倫，就算強行介入了也沒有加分，但問題是這2場投票，朱立倫到底做了多少事？坦白講，這次完全是輸在國民黨內鬥，中正萬華100%是這個樣子，民進黨是把每一場選戰都當最後一場選戰在打，國民黨是把未來還有很多選戰在打，基層根本沒在動，兩相一比，國民黨到底在幹什麼？他真的看不懂。

國民黨主席朱立倫。(圖/本報資料照)

對於林昶佐罷免案開票結果，朱學恒坦言，真正該誇獎的，是中正萬華國民黨內鬥正一團的情況下，沒有黨的支持，沒有大規模聲援下，還能開出這樣的數字，已經很不錯了，如果今天能再催出2%的票，那林昶佐就要回去唱歌了。

對於台中補選失利、罷免沒過，朱學恒感嘆，坦白講，這次兩場選戰的士氣不高，是因為從公投的士氣延續下來的，因為去年罷免陳柏惟成功，民間很高興，但是為什麼士氣沒有成功，代表藍營有些人根本沒出力，朱立倫如果在前一兩周，到中正、萬華多多行腳拉票，搞不好就能多催出2%的票，今天會有這個結果嗎？

朱學恒強調，今天2連敗的後果，一定會影響年底選舉，且士氣會一潰再潰，到最後，藍營的人要再出來選就會有難度。