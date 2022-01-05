2022年台北市長選舉，各黨派動向受關注，其中，國民黨立委蔣萬安呼聲最高，但他極為低調不願正面表態。不過，國民黨立委蔣萬安今（5日）在臉書宣布，1月起正式在疫情一度相當嚴重的萬華區設置心理、法律諮詢「雙服務」據點，為民眾處理各種疑難雜症。蔣萬安終於跨出臺北市第三選舉區範圍，進入第五選舉區的萬華區提供「雙服務」，象徵參加台北市長選舉熱身起手式。

蔣萬安指出，突如其來的新冠疫情，迫使許多人的生活、工作型態有了巨大改變，有人頓時失去工作，也有人必須一肩扛起沈重的家計，甚至人與人的交往方式也受到限制。一件件有形、無形的壓力，帶來的是滿滿的無助、窒息感。

為協助大家梳理心中、生活中的困境，並提供更完整的資源協助，蔣萬安表示，服務團隊2022年1月啟用萬華服務據點，更首度推出「心理健康諮詢＋法律諮詢」雙服務，聘請專業的心理師與您對話；現場也有專業的律師，為您解開法律上各種疑難雜症。

蔣萬安強調，萬華只是一個開始！接下來團隊也會持續開設心理健康諮詢、法律諮詢服務站點，讓一對一的服務主動走入社區，就近為民眾提供協助，也歡迎有需要的民眾跨區使用服務，希望讓大家的「煩惱」及「問題」，都能在諮詢時被人傾聽，好好釋放，並獲得有效的緩解及協助。

對於蔣萬安鴨子划水策略，民進黨台北市黨部主委吳怡農曾表示，由於很多人假設蔣萬安會選上市長是理所當然的事，甚至綠營支持者也如此看待，但他要提醒大家別以為下任市長就是蔣萬安，民進黨在北市是有競爭力的。吳怡農對自己是否參選則迴避表示，他的任務是全力輔選綠營市長參選人。