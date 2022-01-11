空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機今下午在嘉義縣鰲鼓溼地水溪靶場失聯，目前相關單位已出動人力投入搜救中。（呂文正提供∕呂妍庭嘉義傳真）

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機今下午在嘉義縣鰲鼓溼地水溪靶場失聯，目前相關單位已出動人力投入搜救中。（呂文正提供∕呂妍庭嘉義傳真）

空軍嘉義基地一架編號6650F-16V單座戰機，今下午2點55點由上尉飛行官陳奕駕駛起飛執行例行性訓練任務，光點在3點23分於嘉義縣鰲鼓溼地水溪靶場消失，事後有民眾打電話報警，指看到一架F16掉入海裡，目前相關單位已出動人力投入搜救中。

據嘉縣消防局指出，報案民眾表示，他當時在鰲鼓溼地北堤，看到一架F16在距出海口約3公里處墜海，在國搜中心指揮下，第十三布袋海巡隊派出3593、3569兩艘巡防艇緊急出勤協尋，嘉縣消防局也派出5車11人、2艘船艇前往協助救援，但因為海象不佳，海邊風浪太大，消防人員只能在岸邊目視尋找，至於嘉義基地兩架直升機也持續在海面上搜尋目標中。

也參與搜索的嘉義縣水上救生協會理事長呂文正表示，目前救援人員多在堤岸邊，主要是風浪太大，小型船艇下海有危險性，不過軍方和警消仍協調一艘當地漁民的膠筏，在水溪靶場一帶搜索，直升機甚至一度滯空低飛停留10分鐘，該處海域距北堤約200公尺遠，附近有蚵棚，推測可能是發現疑似油汙，但無法證實。