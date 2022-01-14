空軍編號6650單座F-16V戰機，11日下午在嘉義縣東石鄉外海水溪靶場執行投彈訓練時墜海， 陸海空聯合搜救中，黃金72小時將到，軍方目前調來大型機具怪手，有兩台已在水溪靶場北堤現場待命，且正在協調派板船到場，軍方未解釋用途，但可能是規畫在搜救行動告一段落後，在墜機目標地全面開挖。