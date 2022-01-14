F-16V搜救黃金72小時將到 大型機具怪手進場 14:582022/01/14 中時 呂妍庭 、 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 F16v在東石外海失事，黃金72小時將到，今天下午已有大型機具怪手進場待命。（呂妍庭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍編號6650單座F-16V戰機，11日下午在嘉義縣東石鄉外海水溪靶場執行投彈訓練時墜海， 陸海空聯合搜救中，黃金72小時將到，軍方目前調來大型機具怪手，有兩台已在水溪靶場北堤現場待命，且正在協調派板船到場，軍方未解釋用途，但可能是規畫在搜救行動告一段落後，在墜機目標地全面開挖。 電池成長將超越電動車 兆豐中信富邦將告英業達 #F-16V #F-16戰機 #戰機墜毀 #墜機 #黃金72小時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 護國神山台積電 邁入大擴張時代 04:102022/01/14 財經焦點 國際奧會進駐北京 冬奧將全面碳中和 04:102022/01/14 焦點新聞 F-16V黑盒子仍無下落 暗溝發現「疑似頭盔」軍方不證實 14:212022/01/14 社會 群將科技 攻巴西、土耳其市場 04:102022/01/14 投資理財 聯邦銀行員尪家住板橋染疫！足跡曝光 曾搭板南線到這3站 14:352022/01/14 生活 世界經濟論壇視訊會議17日登場 習近平將演說 12:232022/01/14 國際 藍連三敗後朱立倫下一步曝光！2大咖將現身 地點暗藏玄機 08:042022/01/14 政治 尋獲F-16V飛官陳奕7公分拇指與碎骨 DNA鑑定今晚出爐 09:362022/01/14 社會 尋獲疑似手指、人骨 飛官家屬指認 04:102022/01/14 政治要聞 國中就開始養羊 邱禾田養出「LV級羊肉」建立優良口碑 03:142022/01/14 生活 餐飲新兵報到！聯發國際掛牌 04:102022/01/14 證券．權證 社會熱門新聞 疑涉土地弊案！宜縣建設處代理處長、農務科長羈押禁見 - 社會 下體飄出魚腥味 他嘿咻一半狂吐床上 女友嚇傻接著爆哭 - 社會 陽明山豪宅驚魂 前國民黨高層張榮恭慘遭狼狗狠咬 手腳10餘處濺血 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 女護理師勾人夫 把值班室當砲房激戰上百次 下場真慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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