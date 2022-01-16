增科大生確診足跡 新竹巨城購物中心明停業消毒 22:072022/01/16 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹巨城購物中心明（17日）停業消毒一天。（摘自官方臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土今（16日）新增10例個案，其中案17932為新竹明新科技大學學生，個案曾於1月11日晚間至新竹巨城購物中心「藏壽司」用餐，新竹市政府已啟動防疫應變措施，該餐廳也即起清潔消毒， 新竹巨城購物中心宣布今（16日）19：00提早打烊，明（17日）停業全面消毒一天，18日恢復正常營業。 疑似確診者足跡 饒河夜市停業清消 桃園確診者到高雄旅遊 漢神巨蛋今停業一天 #新竹巨城購物中心 #停業 #16日 #科大生 #確診足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯邦銀染疫擴散 金融業全面警戒 04:102022/01/14 財經要聞 青少年第2劑BNT疫苗12月中開打 這3縣市16日先上路 14:502021/12/15 生活 桃園防疫旅館8確診 環保局清消 11:492021/12/17 生活 桃園確診童曾去過 漢神巨蛋今緊急停業1天清消 09:322022/01/11 生活 台中驚傳14人食物中毒 東勢某便當店遭勒令停業 內部環境曝光 15:152021/12/15 社會 傳美16日開會 擬擴大斷供中芯 恐影響成熟製程 12:302021/12/15 財經 峨眉鄉桶柑節15、16日登場 桶柑評鑑競賽羅明正奪「桶柑王」 13:332022/01/13 寶島 北投明德郵局傳確診足跡 黃珊珊：今新增1本土 11:442022/01/12 生活 確診女科大生到訪 新竹遠東SOGO緊急閉店 藏壽司巨城店停業3天 19:132022/01/16 生活 浙江紹興近70例新冠確診病例與一家生鮮超市有關 20:172021/12/16 兩岸 提供里民休憩環境 苗栗市清華公園今啟用 17:232021/12/16 寶島 生活熱門新聞 新竹巨城爆逃難潮 停車場畫面曝光 網喊：快逃 - 生活 Omicron防疫等級台灣最低 醫預言確診者暴增不遠了 - 生活 科教館、兒童新樂園確診者足跡 北市衛生局：外縣市新個案 - 生活 桃園一家5口4人確診最小僅1歲 3校明停課14天 - 生活 確診者回台只為健保？留學生不忍了揭別國醫療真相：到底有多無知 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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