本土今（16日）新增10例個案，其中案17932為新竹明新科技大學學生，個案曾於1月11日晚間至新竹巨城購物中心「藏壽司」用餐，新竹市政府已啟動防疫應變措施，該餐廳也即起清潔消毒， 新竹巨城購物中心宣布今（16日）19：00提早打烊，明（17日）停業全面消毒一天，18日恢復正常營業。