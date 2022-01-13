峨眉鄉農會桶柑評鑑競賽，評審針對果形外觀、糖度、水分含量等進行評分。（羅浚濱攝）

峨眉鄉桶柑產量佔全台4成5，今年氣候良好，產量比去年增加2到3成，鄉公所和農會15和16日將在李家農園廣場舉辦「2022峨眉桶／節嘉年華」活動，13日進行優良桶柑評鑑競賽，評比結果由羅明正奪下「桶柑王」。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，峨眉桶柑品質向來冠全台，每年產量在1萬2千公噸以上，今年天然災害減少，氣候、濕度、溫度都適合柑橘生長，少有落果情況，品質比往年來的優質，總產量上看1萬5千公噸。

15和16日在李家農園廣場舉辦的「2022峨眉鄉桶柑嘉年華」，有經典的樂活桔園餐桌外，更強調親子共遊為主軸，有大人小孩最愛的披薩車、美食攤位、各式柑橘美食ＤＩＹ來滿足味蕾。

此外，更邀請知名歌手張涵雅、台一線、陳思瑋現場演出，並有小朋友最愛的小芙尼家族帶領歡樂，希望小大朋友能在桔園山谷中體驗不一樣的樂活享受。

峨眉鄉農會13日舉辦桶柑評鑑競賽，有100點（每點20台斤）共2000台斤的優質桶柑果品競賽，由農改場專業評審針對果形外觀、糖度、水分含量等逐一進行評分，參賽桶柑平均甜度在11度以上，甚至出現14.3度，評比結果由羅明正奪下第一名的「桶柑王」。

陳冠義表示，年節將近正值桶柑產季，桶柑更是年節送禮，敬神拜拜的最佳首選，民眾可多利用利用峨眉鄉農會官網、FB「峨農魅力購」採購，不用出門即可宅配品嘗到最新鮮的桶柑，各項年節大量禮盒預購優惠訊息也歡迎來電峨眉鄉農會03-5800776洽詢。