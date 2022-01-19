外資陸續端出台股金虎年前景預測，繼瑞銀、高盛、匯豐證券後，摩根士丹利證券區域策略團隊終結對台股悲觀看法，升評台股至「中立」，指數高點預期升至18500點，若景氣復甦表現優異，樂觀情境更高達21500點，具備衝鋒兩萬大關期望。

摩根士丹利證券台股策略分析師程世維指出，台股擁有充沛流動性與自然防禦特質，台股評價並沒有特別貴，2021、2022年現金殖利率又高達3.6％與3.7％，保護力卓越。

若進一步採用樂觀情境假設：台股企業獲利年增9％、全球GDP年增5.7％、台灣GDP年增5.4％，指數高點將達21500點，對比目前位階，隱含近二成的上檔空間。

值得注意的是，各大外資研究機構依舊把布局重心鎖定在科技類股之際，唯獨大摩力排眾議，在大方向投資決策上建議旗下客戶不要對電子股太過樂觀，反而較看好非科技領域的非必須性消費、工業、健康醫療，以及金融類股。

摩根士丹利解釋，若以摩根士丹利證券對台股企業研究範圍來看，2022年獲利增長幅度將從前年度的44％、降為7％，會有這樣的狀況主要是基於對上游半導體族群獲利下滑的預判。

有鑑於大摩認為上游半導體獲利減速，像是IC設計、DRAM族群等甚至有可能面臨成長衰退風險，台股不像2021年呈各族群全面獲利大爆發之勢，在布局建議中調降資訊科技族群比重，以規避2022年可能面臨電子業反轉下行風險。

整體而言，優先投資標的包括：中鋼、儒鴻、聚陽、億豐、豐泰、百和、和大、晶碩、聯發科、聯電、瑞昱、台達電、大立光、國巨、友達等15檔。從中也可以發現，大摩推薦旗下客戶布局的電子股七檔標的中，下游硬體占了四檔，上游半導體領域為三檔，呼應摩根士丹利對半導體獲利前景的疑慮。

相對地，大摩在各族群中，研判部分非科技次族群如：紡織、工業、健康照護等，不僅能維繫較穩定的營運成長品質，獲利動能甚至有加速的機會。