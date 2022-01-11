外傳民眾黨台中市黨部屬意由立委高虹安（左）、台北市副市長蔡炳坤兩人擇一出戰台中市長選舉。民眾黨主席、台北市長柯文哲（右）11日赴立法院出席民眾黨立法院黨團舉辦的「永續台灣經濟論壇」受訪時未否認，只說都還在進行當中，沒有定案。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲(吳家豪攝)

台北市副市長黃珊珊到底要不要加入民眾黨參選台北市長引發討論。台北市長柯文哲今日回應，市長候選人不見得要設籍黨籍，尊重每個人的決定。

長年屬親民黨籍的黃珊珊，過去擔任台北市議員長達21年，在2019年時受柯文哲邀請而辭去議員，轉任台北市副市長，外傳柯文哲屬意推薦黃珊珊，參選2022台北市長，但黃珊珊至今仍未加入民眾黨，此事也引發外界臆測。

柯文哲指出，黃珊珊到現在為止，也沒有用到任何民眾黨的資源，市長選舉的層面，和立委、總統不太一樣。市長比較注重在民生上，而非國家定位、意識形態，自己不認為市長候選人一定要設籍黨籍。

是否擔心黃珊珊不入黨將引發內部矛盾？柯文哲回應，遇到再說，要尊重每個人的意見，選舉來說，候選人自己的特質才是最重要的因素。

另有關民眾黨在台北市士林北投區的議員提名，是否會因為「學姊」黃瀞瑩及民眾黨立委邱臣遠辦公室主任陳思宇之爭，而改為提名兩席？柯文哲說，彈性是因地制宜，要不要提兩席會再討論。

目前有傳出民眾黨將在台北市副市長蔡炳坤、民眾黨立委高虹安兩人中擇一，參選台中市長。柯文哲表示，所有狀況都還在進行中，還沒定案。