北市匡列5校停課？黃珊珊：視亞東護理師小孩採檢結果而定 17:512022/01/17 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞東醫院1名護理師（案17967）染疫，個案曾在13日到台北市科教館7F粉紅豬小妹特展及兒童新樂園。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞東醫院1名護理師（案17967）染疫，個案曾在13日到台北市科教館7F粉紅豬小妹特展及兒童新樂園。當天有非常多學校舉辦校外教學，共匡列5所學校採檢834人。對於5校是否停班停課？台北市副市長黃珊珊回應，若小朋友是陽性才會考慮停課，看結果決定後續處理方式。 黃珊珊指出，由於個案的小朋友還沒測出陰性或陽性，如果小朋友是陽性，才會考慮停課，所以先做採檢，看結果決定後續處理方式。 談桃園校園預防性停課僅一天 侯友宜：尊重中央跟地方的權限 北市警局人事室警務正快篩陽性 經PCR確認虛驚一場 #停課 #亞東醫院 #護理師 #黃珊珊 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西堤確診員工家住北投 黃珊珊：職場匡列暫無陽性通報 12:102022/01/15 生活 西堤群聚至少再＋4 周休二日採檢萬人 染疫人數恐再變 09:462022/01/17 生活 落地採檢分流條件放寬 羅一鈞澄清醫療量能充足 15:552022/01/17 生活 台北遠東春節限定 攻闔家客群 04:102022/01/16 產業．科技 銀行病毒來自桃機 傳播三天就一波 04:102022/01/16 焦點要聞 落地採檢輕症患者改住集檢所 條件放寬20-49歲適用 14:392022/01/17 生活 桃園確診足跡燒到新北 侯友宜曝匡列篩檢結果 12:342022/01/15 生活 台北年貨大街湧人潮 黃珊珊：若疫情嚴重就啟動人流管制 17:442022/01/16 生活 長程航班落地採檢最新結果 3航班驗出8人陽性 14:292022/01/17 生活 西堤群聚延燒 桃園3幼兒園預防性停課 11:102022/01/16 生活 桃園7學校預防性停課 4校採檢結果出爐 08:552022/01/17 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 新竹巨城購物中心昨現逃難潮 採檢265人PCR結果出爐 - 生活 新北確診＋2 亞東護理師板橋趴趴走 吃海底撈、逛小遠百 - 生活 炸雞腿便當選左腿還是右腿？ 老饕曝關鍵：這腿最好 - 生活 亞東確診護理師打完第三劑4天後有症狀 Ct值曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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