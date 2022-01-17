亞東醫院1名護理師（案17967）染疫，個案曾在13日到台北市科教館7F粉紅豬小妹特展及兒童新樂園。當天有非常多學校舉辦校外教學，共匡列5所學校採檢834人。對於5校是否停班停課？台北市副市長黃珊珊回應，若小朋友是陽性才會考慮停課，看結果決定後續處理方式。

黃珊珊指出，由於個案的小朋友還沒測出陰性或陽性，如果小朋友是陽性，才會考慮停課，所以先做採檢，看結果決定後續處理方式。