民眾黨立委張其祿 (吳家豪攝)

有台商被控於2020年總統大選期間，舉辦餐會幫國民黨總統候選人拉票，而被以《總統副總統選罷法》起訴，並遭判刑。律師出身的民進黨立委蔡易餘今日表示，應該是賄選所致。民眾黨立委張其祿說，要查全部查，不要只辦在野黨。

中國長沙台胞投資企業協會會長林懷等4名台商，被控在總統大選期間舉辦餐會，幫國民黨總統候選人拉票，被認定違反《總統副總統選罷法》而遭起訴，台北地院判決林3年10月，副祕書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞各1年8月，可上訴。

蔡易餘指出，自己並未聽聞此案，也沒有看過判決書，所以不了解此事細節，但一般來說，會因為這樣的原因而被認定違反《總統副總統選罷法》，應該就是因為有賄選的行為所導致。

張其祿說，一般而言，會因此而被起訴，可能是金額超過法務部規定的39元上限，或是餐會時間接近選舉期間，所以被認定違法。

張其祿表示，據了解，此案是因為被告提供頭等艙機票、住宿、餽贈電器等等，若查證屬實，也沒話說，但希望是齊一的標準，不要只辦藍不辦綠，要查就全部都查，不要選擇性辦案。